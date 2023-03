António Costa falava no final da 34.ª Cimeira Luso Espanhola, em Lanzarote, no arquipélago das Canárias, tendo ao seu lado o líder do executivo de Espanha, Pedro Sánchez, que também negou a ideia de cansaço e que considerou que o primeiro-ministro de Portugal “está em muito boa forma”.

Na quinta-feira passada, em entrevista à RTP e ao Público, o Presidente da República considerou que o PS está a governar com uma “maioria requentada” e “cansada” e que teve “um ano praticamente perdido”, mas que na oposição à direita não existe ainda “alternativa política”.

António Costa começou por frisar que, em 30 de janeiro de 2022, “os portugueses escolheram para prosseguir a governação” socialista até 2026.

“Tendo em conta que não havia uma maioria desde 2009, uma maioria em 2022 não é seguramente requentada”, sustentou.

Mas o líder do executivo foi mais longe na sua resposta sobre se o seu Governo está cansado. “Não vejo porquê. A generalidade dos ministros são novos, não eram ministros anteriormente. Portanto, era o que faltava estarem cansados – e basta vê-los para verem que estão plenos de energia para governar neste percurso que temos até 2026”, declarou.