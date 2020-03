Na reunião do Grupo Parlamentar do PS com António Costa, que durou cerca de duas horas e meia e que começou logo após o fim do debate quinzenal com o primeiro-ministro, estiveram presentes 22 deputados socialistas, tendo os restantes (no total são 108) participado através da plataforma digital Skype.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, defendeu que a Assembleia da República "deve continuar a cumprir a sua função de fiscalizar a atividade do Governo, designadamente as medidas que estão a ser tomadas em momento de emergência".

"Num momento exigente como este, mais do que nunca importa que as pessoas estejam unidas, que criem redes de solidariedade para combatermos primeiro a epidemia por uma questão de saúde pública, mas a seguir, também, não ignorarmos que nos encontramos perante uma crise que está para durar e que vai ter os seus efeitos económicos e sociais", sustentou Ana Catarina Mendes.

De acordo com a líder da bancada socialista, ao longo da reunião, António Costa explicou cada uma das medidas tomadas pelo Governo, mas ouviu igualmente aquilo que os deputados em cada uma das regiões "sentem e identificam no terreno".

"Falámos sobre as empresas, sobre os pais que têm os filhos em casa ou sobre os professores que estão a adaptar-se à nova via de ensino. Julgo que há um sentimento de união em torno do combate a esta crise, mas também um sentido de responsabilidade para se responder às dúvidas e angústias manifestadas pelos cidadãos", referiu a presidente do Grupo Parlamentar do PS.