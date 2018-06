A notícia foi avançada por Luís Marques Mendes este domingo, no seu espaço de comentário na SIC.

Segundo Luís Marques Mendes, António Costa fará um "périplo" por vários países africanos, tendo passagem por Angola prevista para o final de julho.

Assim, o primeiro-ministro irá estar em São Tomé e Príncipe a 25 e 26 de junho; seguindo-se uma passagem por Moçambique a 4, 5 e 6 de julho; ruma depois à Ilha do Sal, em Cabo Verde a 17 e 18 do mesmo mês, no âmbito da Cimeira da CPLP, e "provavelmente a seguir, na segunda quinzena de julho, vai a Angola".

Luís Marques Mendes elogiou a iniciativa por demonstrar "sensibilidade à lusofonia e prioridade à política africana".

De recordar que a 1 de junho, numa entrevista com o Presidente de Angola emitida pela Euronews no âmbito da visita oficial de João Lourenço a França, o chefe de Estado angolano garantiu que "as relações com Portugal vão bem. Estamos ansiosos em receber o primeiro-ministro, António Costa, em Luanda. A nível dos ministros das Relações Exteriores, os dois países estão a acertar datas, e isso vai acontecer a todo o momento".

O desanuviamento das relações entre Angola e Portugal surgiu após o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido, em maio passado, enviar o processo que envolve o ex-vice-Presidente angolano Manuel Vicente para julgamento em Luanda, um caso que há vários meses estava a causar mal-estar nas relações entre os dois países.

O Governo angolano exigia o cumprimento dos acordos internacionais e o envio do processo para julgamento em Luanda, pretensão que mais de cinco meses depois do início do julgamento, em Lisboa, teve o aval do tribunal.