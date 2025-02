"Informamos que não há formação ou medidas especiais durante o período de hospitalização do Santo Padre. A situação na Guarda é a normal e estamos em oração e pensamento com o Papa. Aguardamos com expetativa o seu regresso", confirmou Eliah Cinotti, porta-voz da Guarda Suíça, ao SAPO24.

A Guarda Suíça Pontifícia é responsável desde 1506 pela segurança do Papa. Atualmente, constitui também as forças armadas da cidade do Vaticano.

O Papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira com uma pneumonia bilateral, passou uma noite tranquila e levantou-se para tomar o pequeno-almoço, informou hoje de manhã o serviço de imprensa do Vaticano.

No relatório médico divulgado na quarta-feira, o Vaticano disse que o pontífice está estável e que apresentava “uma ligeira melhoria, sobretudo nos índices inflamatórios”.