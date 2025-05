O Papa Leão XIV aceitou a renúncia de D. Ivo Scapolo "ao cargo de Núncio Apostólico em Portugal", diz a Rádio Renascença.

D. Ivo Scapolo faz assim "uso da possibilidade oferecida pelo artigo 20 do regulamento para as Representações Diplomáticas", que autoriza os núncios a pedir a antecipação da sua aposentadoria quando atingem os 70 anos.

O Núncio Apostólico pretende "deixar Portugal definitivamente entre o final de junho e o início de julho", segundo nota enviada à RR.

D. Ivo Scapolo nasceu em Pádua, a 24 de julho de 1953, e foi ordenado sacerdote a 4 de junho de 1978. Entrou no serviço diplomático da Santa Sé em 1984 e exerceu missão nas representações pontifícias de Angola, Portugal, Estados Unidos da América e na secção para as Relações com os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano.

Como Núncio Apostólico, representou também a Santa Sé na Bolívia (2002-2008), Ruanda (2008-2011) e Chile (2011-2019).