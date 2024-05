“Temos, na Iniciativa Liberal e no contexto das eleições europeias, muito interesse em valorizar o papel das cidades dentro daquilo que é uma política regional na União Europeia, a qual tem tardado a produzir efeitos”, disse João Cotrim de Figueiredo no final de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira.

No final do encontro, que decorreu nos Paços do Concelho do Porto, o liberal considerou ser preciso “fazer mais pelo desenvolvimento do projeto europeu à escala urbana”.

Segundo o ex-presidente da IL, a cidade do Porto tem sido um exemplo no funcionamento e envolvimento nas políticas europeias mais destinadas às cidades.

Exemplo esse que deveria ser replicado por outros municípios portugueses e europeus, considerou.

Para o candidato da IL às eleições de 09 de junho, o Porto tem conseguido assumir um “papel mais ativo e de liderança”, não só porque tem essa visão, mas porque conseguiu organizar-se financeiramente para responder aos “grandes desafios” da habitação, transportes, saneamento e qualidade de vida.

As cidades têm “um papel muito importante” naquilo que é a qualidade de vida dos seus habitantes, nomeadamente em termos de emprego e salários, sustentou.

“Os liberais são, por definição e por ideologia, muito pouco centralistas e não há nada melhor do que ver as suas cidades a assumir esse papel visionário, de liderança e mais ativo na construção de soluções”, frisou.

João Cotrim de Figueiredo defendeu, por isso, “cidades “cosmopolitas, abertas, inovadoras e com concorrência”.

Questionado pelos jornalistas sobre se o presidente da Câmara do Porto lhe manifestou apoio, o candidato liberal garantiu não terem falado sobre isso.

Apesar de assumir existir proximidade pessoal e ideológica com Rui Moreira, que a IL apoiou nas últimas eleições autárquicas, João Cotrim de Figueiredo contou que o encontro teve como foco saber de que forma as entidades europeias têm apoiado os esforços das autarquias.

Já Rui Moreira explicou que este encontro não é uma manifestação de apoio, tendo o objetivo sido o de discutir qual é o papel das cidades na Europa.

“O papel das cidades não é reconhecido nos tratados europeus e é, muitas vezes, esquecido”, ressalvou.

O autarca revelou que a “sua Europa” é a Europa das cidades cosmopolitas que “muitas vezes contrariam a lógico dos nacionalismos exacerbados que tanto ameaçam”.

As últimas europeias, em 2019, foram o primeiro ato eleitoral a que a IL se apresentou (depois da fundação em 2017), tendo conseguido menos de 30.000 votos (0,88% do total).

Concorrem às eleições europeias 17 forças políticas e a campanha oficial decorre entre 27 de maio e 07 de junho.