“O nosso bom resultado que passa pelo facto de teremos sido o partido que fixou e superou os objetivos fica manchado pela existência de uma maioria absoluta do PS”, afirmou João Cotrim Figueiredo no domingo à noite, numa reação aos resultados eleitorais.

Segundo os dados oficiais disponíveis à 01:05, e quando estão todas as freguesias apuradas, a IL obteve 4,98% dos votos, tendo conseguido eleger oito deputados.

Visivelmente emocionado, o liberal afirmou, perante uma sala com centenas de pessoas, que a maioria absoluta do PS é “preocupante” porque pode representar uma era em Portugal de “enorme domínio do Estado por parte de um único partido”.

“Se fosse um partido que não tivesse um passado de produzir estagnação e de não trazer ideias novas para Portugal seria menos preocupante”, considerou.

Cotrim Figueiredo sublinhou esperar o pior, pois se o PS com “maioria relativa já se achava dono do Estado” com maioria absoluta essa posição vai piorar.

“Motivo pelo qual é necessária uma oposição firme como nós IL tencionamos e vamos fazer”, considerou.

Numa sala da Gare Marítima da Rocha Conde D'Óbidos, em Lisboa, onde a comitiva da Iniciativa Liberal assistiu à noite eleitoral, Cotrim Figueiredo revelou já ter cumprimentado o secretário-geral do PS, António Costa, pela vitória.

“Já tive oportunidade de cumprimentar o doutor António Costa, de lhe dar os parabéns pela vitória, mas disse-lhe que poderá contar no próximo parlamento com uma oposição firme da IL”, referiu.

Cotrim Figueiredo, que assumiu que o voto útil à esquerda foi mais significativo do que aquele à direita, defendeu, contudo, que ficou provado que os partidos da geringonça não tinham um projeto para Portugal e, daí, terem saído derrotados.

À medida que o liberal ia falando no PS e António Costa ouviam-se assobios por parte da plateia e, depois, gritava-se “o liberalismo funciona e faz falta”.

O liberal que foi repetindo por diversas que “Portugal está hoje mais liberal” aproveitou para agradecer aos milhões de portugueses que foram votar e que, por força disso, fizeram diminuir os números da abstenção.

“Muito obrigada por este empenhamento que muito se deve à IL que foi capaz de mobilizar tantos daqueles que já tinham desistido de votar e aqueles que foram votar pela primeira vez”, frisou.

Assinalando que mais de 260 mil pessoas votaram na IL nestas eleições legislativas, Cotrim Figueiredo salientou que para um partido jovem esse resultado é “incrível”.

O PS venceu as eleições legislativas de domingo com maioria absoluta com 41,6% e 117 deputados, segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.