Até à meia noite, mais 33 pessoas morreram em Portugal e 38.136 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 foram identificados. Estão agora internadas 1.733 pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2, mais 34 do que na sexta-feira, sendo que 163 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que há 24 horas). Os dados foram atualizados este sábado pela Direção-Geral da Saúde.

MIGUEL A. LOPES/LUSA