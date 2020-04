“Foram rastreadas perto de 5.000 pessoas e apenas 1,4% dos testados acusou resultado positivo para a covid-19”, esclarece a autarquia liderada por Rui Moreira, num comunicado enviado hoje.

No âmbito do programa, que englobou 73 lares de idosos e 25 unidades residenciais de pessoas com deficiência, sem abrigo e acolhimento de jovens e infetados com HIV, foram rastreadas 4.984 pessoas, das quais 73 testaram positivo, sendo que um caso ainda se encontra em “investigação”.

Relativamente aos 73 lares, 29 utentes e 38 funcionários deram positivo para a covid-19, sendo que é numa destas instalações que se encontra o caso em “investigação” e que terá de repetir o teste.

Já no que concerne às 25 unidades residenciais, três utentes e três funcionários testaram positivo.

No comunicado enviado, a autarquia adianta que o programa permitiu a separação dos casos negativos e positivos “através do internamento de doentes positivos em várias unidades de saúde, como o Hospital de São João, Hospital de Santo António e Hospital de Campanha”.

Paralelamente, 26 utentes que testaram negativo para a covid-19 foram deslocalizados para a Pousada da Juventude, local onde a autarquia está a concentrar os doentes com teste negativo, “mas cujos lares tinham registado casos positivos entre utentes e funcionários e tinham deixado de garantir condições aos seus utentes”.