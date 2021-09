Na região de saúde do Norte, os números são ainda mais expressivos: 86% da população já tem a vacinação completa e 89% tem pelo menos a primeira dose, segundo os dados divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O Algarve é a região mais atrasada, com apenas 77% da população com o esquema vacinal completo (81% com pelo menos uma dose).

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.962 pessoas e foram contabilizados 1.067.775 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Estas contas são apresentadas no mesmo dia em que foi anunciado o fim da missão da equipa coordenadora do processo de vacinação.

Na sessão em que foi feito o anúncio, Gouveia e Melo agradeceu, em jeito de balanço de oito meses de trabalho à frente deste processo, à população e a todas entidades e profissionais envolvidos no plano de vacinação.

"O balanço é agradecer à população portuguesa por ter contribuído para o processo de vacinação, agradecer aos profissionais de saúde, entre eles, os enfermeiros, mas todos os outros, os auxiliares, e a todo o Ministério da Saúde, com todos os seus organismos", disse o vice-almirante aos jornalistas, na sede da 'task force', em Oeiras, distrito de Lisboa.