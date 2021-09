De acordo com Relatório de Vacinação publicado esta terça-feira, com base em dados reportados até 5 de setembro, 85% da população (8 759 684) recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 78% (7 941 747 pessoas) já se encontra com as duas doses da vacina.

As faixas etárias com maior percentagem de vacinados são acima dos 80 anos, com 99% da população vacinada com as duas doses (685 119 utentes), e a faixa entre os 65 e os 79 anos, que apresentam também 99% da população com esquema vacinal completo (1 654 240).

A faixa etária dos 50 aos 64 anos também já apresenta 99% (2 144 151) com pelo menos uma dose e 97% (2 100 410) a vacinação completa.

Nas idades entre os 25 aos 49 anos, há 92% (3 072 061) com pelo menos uma dose da vacina e 85% com a vacinação completa (2 846 102).

O relatório indica ainda que 64% (499 757) dos jovens entre os 18 e os 24 anos já têm a vacinação completa e 86% (670 297) já iniciaram o processo vacinal.

Os jovens entre os 12 e os 17 anos apresentaram uma grande evolução no esquema vacinal, com 81% (504 023) dos jovens já com pelo menos uma dose e 25% (156 088) com a vacinação completa.