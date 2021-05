França

O número de doentes internados nas unidades de cuidados intensivos (UCI) francesas diminuiu hoje, após uma ligeira subida na segunda-feira, com uma diminuição do patamar de 5.600, até aos 5.504.

As autoridades sanitárias também divulgaram que foram registadas 243 mortes nas últimas 24 horas, face às 311 de segunda-feira.

Os novos contágios situaram-se nos 24.371 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, 5.680.378 pessoas contraíram o novo coronavírus, com um total de 105.416 mortes.

A pressão sobre as UCI tem vindo a diminuir progressivamente nos últimos dias, até baixar o limite de 5.600 camas no domingo, apesar de na segunda-feira se ter registado uma nova subida que superou essa barreira.

A ocupação das UCI nesta terceira vaga da pandemia é inferior à registada na primeira vaga (março-maio de 2020), quando se atingiram as 7.000 camas ocupadas, superiores às da segunda vaga de novembro de 2020 (4.900).

Em paralelo, um total de 16,44 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose em França, que corresponde a 24,5% do total da população.

Entre esta faixa, 6,92 milhões já foram ministrados com a segunda dose, o equivalente a 10,3% da população.

Espanha

A Espanha registou 4.515 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.544.945 o total de infetados até agora, numa altura em que o índice de contágios continua a descer, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários também notificaram hoje mais 106 novas mortes atribuídas à pandemia, passando o total de óbitos para 78.399.

A incidência acumulada (contágios) manteve hoje a tendência de queda, passando dos 224 na segunda-feira para 214 casos (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (491), Navarra (327), Madrid (343) e Aragão (297).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 879 pessoas com a doença (817 na segunda-feira), das quais 181 em Madrid, 182 na Catalunha e 139 na Andaluzia.

Por outro lado, desceu para 9.592 o número de hospitalizados com covid-19 (9.747), o que corresponde a 7,7% das camas, dos quais 2.292 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.323), o que corresponde a 23,0% das camas desses serviços.

Os serviços sanitários espanhóis também anunciaram hoje que 5.202.297 pessoas já receberam as duas doses das vacinas contra a covid-19 (11,0% da população total), e 12.381.213 têm pelo menos uma das doses (26,1%), em cerca de 47 milhões de habitantes que tem o país.