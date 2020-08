Na conferência de imprensa para fazer ponto de situação da covid-19 no país, Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, apelou a "todos os residentes em Portugal" que utilizem a aplicação de rastreio de contactos "Stayaway covid" para ajudar a conter a pandemia, que neste momento ainda se encontra em fase piloto e depende do OK da Apple para avançar.

No dia após a promulgação do diploma presidencial que estabelece a Direção-Geral da Saúde (DGS) enquanto responsável pelo tratamento dos dados e regula a intervenção dos médicos no sistema Stayaway covid’, estes foram os destaques da habitual conferência de imprensa da DGS. Stayaway Covid: Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, deixou um apelo não só aos portugueses, mas a "todos os residentes em Portugal", que descarreguem a app "stayaway covid" quando estiver disponível. Recorde-se que a ‘Stayaway covid’ é uma aplicação voluntária que, através da proximidade física entre ‘smartphones’, permite rastrear de forma anónima as redes de contágio por covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus. “É fundamental que descarreguem a aplicação, que a mantenham ligada, que a usem no seu dia-a-dia e que, caso venha a ser diagnosticada a covid-19 na sequência de um teste realizado para esse efeito, solicitem ao médico que forneça o código para inserir na aplicação", disse o responsável, sublinhando que "a inserção desse código é voluntária por parte de quem usa a aplicação". A app irá então comunicar o diagnóstico a todos aqueles que tiveram contacto de proximidade, sendo este estipulado como sendo inferior a 2 metros durante mais de 15 minutos com a pessoa infetada. No que toca ao intervalo temporal, Luís Goes Pinheiro especificou que a aplicação "informará aos contactos de alguém a quem foi diagnosticada a covid-19 nas 48 horas anteriores aos primeiros sintomas ou então, caso seja um doente assintomático, será nas 48 horas anteriores à realização do teste”, disse. De momento, a aplicação apenas está disponível num projeto piloto com perto de 1000 pessoas para o sistema operativo Android, ficando o iOS — utilizado pelos telemóveis da Apple —, para já, de fora. "É fundamental que o piloto decorra também em telefones da Apple", disse o responsável da SPMS, pois só aí haverá condições para disponibilizar a app a todos os residentes. A gigante tecnológica, segundo Luís Goes Pinheiro, já deu o OK mas ainda não se sabe qual o horizonte temporal para começar a ser testada, estando a confirmação "por dias". O responsável pelos SPMS voltou a defender que a "stayaway covid" respeita a privacidade dos utilizadores e que a "informação sobre esses contactos apenas será guardada durante apenas 14 dias, uma vez que após esse período será eliminada para garantir o máximo secretismo”. A proteção dos dados, diz, foi fruto do "trabalho de proximidade" do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para "garantir que esta app preserva ao máximo o segredo dos utilizadores que a usam". O presidente dos SPMS frisou ainda que esta aplicação será "mais um instrumento posto ao serviço do combate à pandemia", não representando "grande revolução" nos esforços contra a covid, mas sim sendo "uma ajuda", apontando ainda para a popularidade de ferramentas semelhantes em países como a Alemanha — com 16 milhões de utilizadores — assim como a Irlanda — usada por 30% da população. Julho foi o mês com mais testes desde o início da pandemia: Antes do apelo à utilização futura da "stayaway covid", a secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, falou do passado próximo, salientando que "junho foi o mês com maior número de testes realizados desde o início da pandemia", com 431.178 testes. Este número de testes significa uma média diária de 13.999 testes, a mais alta realizada até à data, garantiu a governante. Continuar a ler A secretária de Estado destacou também um “aumento de testes feitos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, que “é hoje cerca de 50% do total”.

Jamila Madeira salientou ainda a “confiança no trabalho no terreno que é preciso continuar” e os “instrumentos de inovação” usados na “resposta portuguesa” à pandemia e elogiou o empenho dos profissionais de saúde, que “são todos os dias um fator de confiança para os portugueses no SNS. Com eles temos trabalhado para ultrapassar as dificuldades que nunca escondemos e sempre assumimos"

Os desafios que o SNS agora enfrenta, segundo a governante, são " recuperar a atividade excecional não realizada" e "garantir a retoma segura e abrangente" dos serviços de saúde. Avante! Face à informação de que a organização da Festa do Avante!, que se realiza de 3 a 5 de setembro no Seixal, não reduziu o número de bilhetes para o evento com a capacidade para quase 100 mil pessoas, o subdiretor-Geral da Saúde, Rui Portugal, disse que "a DGS está a avaliar o documento que recebeu por parte da comissão organizadora da Festa do Avante! e, como em todos os documentos em relação a eventos que agrupem milhares de pessoas, há um conjunto de critérios que estão a ser avaliados". "Certamente que haverá a possibilidade que haja uma primeira apreciação e que possa ser apresentada à comissão organizadora e ter um diálogo com essa mesma comissão para eventuais ajustes às propostas que foram remetidas nos documentos no sentido de perceber a forma de minimização de risco", disse o governante. Rui Portugal lembrou também que "todos os eventos têm as suas particularidades em relação ao tempo que decorrem, ao tipo de pessoas que frequenta e às características epidemiológicas de um país ou local num determinado momento". Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram