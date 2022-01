A informação é avançada no boletim diário da Autoridade de Saúde dos Açores, revelando que foram registados “340 novos casos positivos de covid-19 em São Miguel, 122 na Terceira, 50 no Faial, 27 no Pico, oito em Santa Maria, quatro em São Jorge e um nas Flores, resultantes de 2.735 análises”.

O arquipélago regista presentemente 3.231 casos positivos ativos, sendo 2.136 em São Miguel, 523 na Terceira, 254 no Faial, 189 no Pico, 61 em Santa Maria, 42 nas Flores, 19 em São Jorge, quatro no Corvo e três na Graciosa.

A região contabiliza 54 óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia.

Quanto a internamentos, hoje estão 37 pessoas internadas com covid-19 nos Açores, mais três do que na sexta-feira.

Assim, há 26 pessoas internadas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, das quais cinco em cuidados intensivos.

No Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira há oito doentes internados com covid-19 e três no Hospital da Horta, na ilha do Faial, com um em cuidados intensivos.

Em relação aos novos casos detetados, nas últimas 24 horas, em São Miguel foram registados 138 casos no concelho de Ponta Delgada, 117 no concelho da Ribeira Grande, 31 no concelho da Lagoa, 30 no concelho de Vila Franca do Campo, 14 no concelho do Nordeste e 10 no concelho da Povoação.

Na Terceira foram diagnosticados 88 novos casos no concelho de Angra do Heroísmo e 34 na Praia da Vitória.

O Faial registou 50 novos casos no concelho da Horta. O Pico conta com 12 novos casos positivos no concelho da Madalena, 11 nas Lajes e quatro em São Roque.

Em Santa Maria há oito novos casos no concelho de Vila do Porto e em São Jorge foram diagnosticados quatro novos casos positivos no concelho das Velas.

Nas Flores foi diagnosticado um caso positivo no concelho de Santa Cruz.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A Autoridade de Saúde dos Açores informa ainda que “desde 31 de dezembro de 2020 e até 12 de janeiro corrente, foram administradas nos Açores 431.112 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 203.266 pessoas com a vacinação primária completa (85,89%) da população e 55.716 pessoas com a dose de reforço (23,50%)”.

A covid-19 provocou 5.519.380 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.237 pessoas e foram contabilizados 1.814.567 casos de infeção, segundo os mais recentes dados divulgados na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.