A informação consta do boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, indicando que há hoje 64 cadeias ativas da doença, com mais sete detetadas nas últimas 24 horas na Ribeira Grande.

De acordo com aquela entidade, a ilha de São Miguel tem 48 cadeias ativas, há também uma cadeia partilhada entre São Miguel e São Jorge e 15 na ilha Terceira

Nas últimas 24 horas 11 pessoas recuperaram da doença, das quais 10 na ilha Terceira (nove em Angra do Heroísmo e uma na Praia da Vitória) e uma em São Roque do Pico.

Há um total de 15 pessoas internadas, oito das quais no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, sete no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira (três dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos), informa ainda a Autoridade de Saúde açoriana.

Nos Açores existem atualmente 485 casos positivos ativos, sendo 384 na ilha de São Miguel, 100 na Terceira e um no Faial.

Foram detetados até hoje na região 1.509 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 mortes e 919 recuperações.