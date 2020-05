Em nota à imprensa, a autoridade realça que, nas últimas 24 horas, foram feitas 865 análises nos dois laboratórios de referência da região.

"O caso diagnosticado na ilha de São Miguel reporta-se a um indivíduo do sexo feminino, de 40 anos de idade, testado para despiste de infeção por SARS-CoV-2 no âmbito do rastreio organizado às unidades escolares, estando em curso o inquérito epidemiológico para aferir o contexto do seu surgimento", prossegue a entidade.

Houve ainda registo de uma nova recuperação da doença.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 108 recuperados, 16 óbitos e 22 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Os casos ativos dividem-se entre São Miguel (16), Graciosa (um), Pico (três) e Faial (dois).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.231 pessoas das 29.209 confirmadas como infetadas, e há 6.430 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.