De acordo com uma nota enviada às redações pela Secretaria Regional da Saúde e Desporto, até ao final de sexta-feira "foram administradas nos Açores 126.130 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 79.832 pessoas (39,41%) com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 46.298 pessoas (22,85%) com ambas as doses", no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

À exceção do Corvo, a mais pequena ilha açoriana, onde o processo de vacinação está concluído, as restantes ilhas têm centros de vacinação que funcionam diariamente.

O secretário regional da Saúde, citado na nota, sublinhou que o processo de vacinação contra a covid-19 "acelerou", indicando que na sexta-feira "mais de três mil pessoas receberam a primeira inoculação da vacina, só em São Miguel", e a região está "agora acima das duas mil inoculações diárias no arquipélago".

"Nos últimos oito dias, 20 mil pessoas foram vacinadas com a primeira ou segunda inoculações”, acrescentou Clélio Meneses, manifestando-se convicto de que “até final de junho próximo, 50% da população possa já ter sido inoculada com a primeira dose”.

O governante realçou ainda o esforço dos profissionais de saúde em todas as ilhas, "não havendo até ao momento, notícia de algo que tenho corrido mal nos centros de vacinação no arquipélago” e o executivo açoriano prepara a inclusão de mais enfermeiros, "muito em breve", na operação de vacinação em curso, por via de uma bolsa de profissionais disponíveis, criada para o efeito, em parceria com a Ordem dos Enfermeiros.

O arquipélago conta atualmente com 276 casos positivos ativos, sendo 272 em São Miguel, dois no Pico, um na Terceira e um no Faial.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados nos Açores 5.504 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.065 pessoas e morreram 33.