A ilha de São Miguel tem atualmente 16 casos positivos ativos, mas as únicas duas cadeias de transmissão local da covid-19 identificadas, ainda ativas, estão “confinadas”, de acordo com a Autoridade de Saúde Regional, não havendo transmissão comunitária.

Os 11 contactos próximos da utente identificados foram também testados e tiveram resultado negativo.

Ainda assim, “por segurança”, o caso foi considerado “positivo” e a utente irá cumprir 14 dias de quarentena e só será dada como recuperada com dois testes negativos no espaço de 24 horas.

No dia 27 de abril, o responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores já tinha admitido a possibilidade de existiram quatro casos com um resultado “falso positivo” na região, mas rejeitou que se devessem a falhas dos laboratórios, justificando-os com a flutuação da carga viral do novo coronavírus.

Em causa estavam quatro casos: uma bebé de 1 ano, dois ex-reclusos e uma utente do hospital de Ponta Delgada, que já tinha regressado à ilha Graciosa.

Nos quatro casos não foi possível identificar outros casos positivos nos contactos próximos e os segundos testes realizados tiveram resultado negativo ou inconclusivo.

Na ocasião, Tiago Lopes disse que os casos seriam analisados em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, mas até ao momento não existem conclusões.

“Através de laboratórios regionais e nacionais, e em articulação com as entidades a nível internacional, esperamos todos nós, com o conhecimento e a experiência que estamos a adquirir na região, fruto da fase que estamos a viver, em que podemos testar e voltar a testar, analisar e aprofundar o conhecimento, poder contribuir para dentro de pouco tempo melhor conhecermos este novo coronavírus e o seu comportamento”, sublinhou.

Os Açores registaram hoje dois novos casos de recuperação de infeção pelo novo coronavírus na ilha do Faial, que deixou de ter casos positivos ativos, à semelhança do que já acontecia nas ilhas Terceira e São Jorge, e nas ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo, que nunca registaram casos.

Das 2.507 pessoas que aguardavam hoje por colheita de amostras ou resultados laboratoriais, apenas 13 correspondiam a casos suspeitos (nas ilhas Terceira e São Miguel), sendo os restantes testes integrados em rastreios.

Desde o início do surto foram confirmados 146 casos da covid-19 nos Açores, 20 dos quais atualmente ativos (16 em São Miguel, três no Pico e um na Graciosa), tendo ocorrido 110 recuperações (em seis ilhas) e 16 óbitos (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (108), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).