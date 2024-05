Numa publicação na rede social X, citada pela agência EFE, Yolanda Diáz recordou que o Festival Eurovisão da Canção “é alegria, paz e diversidade, não uma montra para branquear o genocídio do povo palestiniano por Israel, que é morte, destruição e ódio.”

Para a governante espanhola, Israel “é incompatível com os valores promovidos pelo concurso e não deveria participar” no certame, que nesta edição está a ficar marcado pelo conflito israelo-palestiniano, que dura há décadas, mas intensificou-se após um ataque do grupo palestiniano Hamas em Israel, em 07 de outubro, que causou quase 1.200 mortos, com o país liderado por Benjamin Netanyahu a responder com uma ofensiva que provocou mais de 34 mil mortos na Faixa de Gaza, segundo balanços das duas partes.

A posição da governante surge depois de o seu partido, Sumar, ter lançado uma campanha nas redes sociais para reunir apoios para impedir a atuação da representante israelita, Eden Golan, na final do concurso.

Com a mensagem “Assina agora para expulsar Israel do Festival Eurovisão da Canção. Que não atue na final de sábado!”, o Sumar pretende reunir o máximo de assinaturas possíveis, para tentar forçar a expulsão do país da 68.ª edição do concurso.

Na petição, o Sumar argumenta que a União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês) aceitou a participação de Israel numa altura em que os exércitos daquele país “estão a exterminar o povo palestiniano e a devastar toda a região” da Faixa de Gaza.

Além disso, o partido critica a organização por censurar aqueles que exigem o fim desta guerra, referindo-se ao artista sueco de origem palestiniana Eric Saade (representante da Suécia no concurso em 2011 com “Popular”), que na terça-feira levou o conflito para palco, durante o número de abertura da primeira semifinal, ao cantar com a mão esquerda envolta num ‘keffiyeh’.

A atitude de Eric Saade foi depois reprovada pela EBU.

“É intolerável que de cada vez que alguém levanta a voz para exigir que se pare este massacre, haja quem proteja os assassinos”, defende o Sumar, exigindo que o mundo “deixe de ser cúmplice do genocídio do povo palestiniano”.

Entretanto, a radiotelevisão pública espanhola, RTVE, através da sua delegação presente em Malmö, pediu à EBU que garanta a liberdade de imprensa e de opinião durante o festival, após um incidente que envolveu um jornalista de Espanha.

“A delegação espanhola da RTVE transmitiu à EBU o seu compromisso com a liberdade de imprensa e de opinião e exigiu que garanta o seu respeito na Eurovisão”, lê-se num comunicado partilhado pela radiotelevisão pública espanhola na rede social X.

A publicação foi partilhada hoje, depois de um jornalista espanhol ter sido abordado por jornalistas israelitas quando, após a atuação da representante israelita no concurso, Eden Golan, no primeiro ensaio da final, gritou duas vezes alto “Palestina livre”.

Segundo relatos à EFE de várias pessoas que testemunharam o ocorrido, um jornalista israelita, ao ouvir o comentário, “começou a repreendê-lo e a tirar-lhe fotografias”.

Minutos depois, outros dois jornalistas israelitas aproximaram-se e começaram a fotografar a acreditação do jornalista espanhol. “Porque estás aqui a fazer isto se és jornalista?”, questionaram “exaltados e com uma atitude agressiva”.

Na mesma ocasião, surgiu um repórter de imagem, também israelita, que começou a filmar o espanhol “com os holofotes no seu rosto, numa tentativa de o intimidar”, ignorando os seus pedidos para que o deixassem em paz.

Desde que se soube que Israel iria participar no concurso, representado por Eden Golan, vários apelos foram feitos por representantes políticos e artistas europeus à EBU para que a participação do país no concurso fosse vetada.

Israel, que é um dos 26 países que vão disputar este ano a final da Eurovisão. foi o primeiro país não europeu a poder participar no concurso de música, em 1973, e ganhou quatro vezes, incluindo com a cantora transgénero Dana International, em 1998.