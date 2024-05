Os ativistas protestam contra o plano da Tesla de expandir a sua fábrica estabelecida desde 2022 em Grünheide, uma pequena cidade a cerca de trinta quilómetros a sudeste da capital alemã.

Um porta-voz da polícia adiantou à agência France-Presse (AFP) que a ocorrência resultou em feridos entre manifestantes e agentes, sem detalhar quantos.

Os manifestantes pertencem a um coletivo de associações de proteção ambiental, incluindo a Extinction Rebellion, Nabu e Robin des Bois.

Os protestos começaram na quarta-feira, com o estabelecimento de um acampamento não muito longe da fábrica.

O coletivo “Disrupt Tesla” afirmou ter reunido hoje mais de 1.000 pessoas.

Desde fevereiro, ativistas ambientais têm protestado regularmente contra o projeto de expansão da fábrica da Tesla.

Apelam à segurança do “abastecimento de água” e à “verdadeira proteção climática”, protestando contra as “falsas soluções capitalistas” de Elon Musk.

O bilionário norte-americano quer expandir a fábrica de Gruenheide em 170 hectares para duplicar a produção, para atingir um milhão de veículos elétricos por ano.

Esta ‘gigafábrica’, a única da Tesla na Europa, já ocupa cerca de 300 hectares, onde trabalham cerca de 12 mil pessoas e onde é fabricado o “Model Y”, o principal SUV da Tesla para o mercado europeu.

O projeto irritou ambientalistas e moradores, que estão preocupados com a floresta circundante e o lençol freático, ou com o aumento do tráfego rodoviário na região. Um referendo local teve oposição de 60%, mas foi apenas consultivo.