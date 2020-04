A informação foi avançada esta tarde pelo diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, depois de a Autoridade de Saúde Regional ter adiantado que se registaram 22 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais 21 são em São Miguel e um na Graciosa.

A morte registada hoje foi de uma utente de 88 anos, que tinha sido transferida do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste para o hospital de Ponta Delgada, instituição que regista já 20 casos de covid-19.

O responsável pela Autoridade de Saúde Regional adiantou que vão ser transferidos ainda hoje alguns “dos casos positivos hoje identificados no lar do Nordeste, para o Hospital do Divino Espírito Santo [em Ponta Delgada] e para o Centro de Saúde do Nordeste”, onde foi criada uma enfermaria para o tratamento de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Tiago Lopes esclareceu, ainda, que os casos detetados hoje neste lar surgem na sequência de uma segunda análise aos utentes e funcionários, “pelo facto de sido registado um caso positivo para lá do tempo de recolha de amostra inicial” e adianta que, “apesar dos casos negativos registados neste momento”, será feita uma “nova ronda [de testes], eventualmente dentro de uma semana”.

Os casos diagnosticados hoje na ilha de São Miguel “reportam-se a 16 indivíduos do sexo feminino, entre os 25 e 99 anos de idade, e cinco indivíduos do sexo masculino, entre os 42 e 93 anos de idade, relacionados com o Lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, estando a ser acompanhados pela Delegação de Saúde Concelhia", informa o comunicado enviado hoje.