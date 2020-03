Numa nota enviada às redações, o executivo regional explica que a suspensão, que "já se encontra em vigor, irá manter-se durante a situação de contingência ou eventual fase posterior determinada no âmbito do Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores".

A decisão, que consta de um despacho assinado pela titular da pasta da Saúde na região, Teresa Machado Luciano, resulta de uma "audição do representante da Região Autónoma dos Açores no Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas", de acordo com a mesma nota.

O despacho determina como "exceção as situações tipificadas com urgentes e inadiáveis pela Ordem dos Médicos Dentistas".

O Governo dos Açores, através do Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres (SCTT), decidiu também suspender a realização de exames teóricos e práticos para a obtenção da habilitação legal para conduzir, bem como os exames para certificação profissional de motoristas/condutores.