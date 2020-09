Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se nos 55 Estados-membros da organização 242 mortes e o número de recuperados (15.353) foi mais do que o dobro dos novos casos (6.995).

No total, o continente soma 30.075 mortes e 1.001.156 doentes recuperados e um acumulado de 1.259.547 casos de infeção.

O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, com 674.466 infeções e 15.273 mortos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 628.259 casos e 14.263 vítimas mortais.