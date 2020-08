O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 membros da organização, indica que a pandemia já provocou 29.087 mortos, mais 237 do que na sexta-feira.

Nas últimas 24 horas registaram-se 8.460 novas infeções, o que totaliza 1.228.971 casos na região, onde foram dados como recuperados 953.643 doentes (mais 7.283).

A África Austral continua a registar o maior número de casos e de mortos de covid-19, com 664.041 infeções e 14.715 mortos.

Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 620.132 e 13.628 vítimas mortais.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 223.718 pessoas infetadas e 8.344 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 158.685 e o de vítimas mortais para 2.370.

Na região da África Oriental, o número de casos de covid-19 é hoje de 128.947 e 2.619 mortos e na África Central estão contabilizados hoje 53.580 casos de infeção e 1.039 óbitos.

O Egito, que é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.362 mortos e 98.285 infetados, seguindo-se a Argélia, com 1.470 mortos e 43.852 casos.