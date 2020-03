Num documento com 40 medidas que propõe ao Governo para apoiar as empresas do setor da hotelaria e restauração, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defende igualmente um período de carência nos pagamentos ao Estado e à banca.

A associação propôs igualmente que os estabelecimentos de alojamento e restauração possam funcionar, se necessário e sob a orientação das autoridades competentes, para acolher e alimentar doentes, profissionais de saúde e todo o sistema de proteção civil, apoiando os que estão na primeira linha de combate à Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

As propostas foram apresentadas numa reunião no Ministério da Economia para responder às dificuldades sentidas pelas empresas de restauração e alojamento turístico, depois de a AHRESP ter considerado insuficientes as medidas anunciadas pelo Governo para responder à crise gerada pela pandemia de Covid-19.

Entre as medidas propostas pela AHRESP está o “reforço financeiro à tesouraria das empresas, através de microcrédito que não passe diretamente pelo sistema bancário”.