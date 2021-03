“A AHRESP reuniu esta manhã [de hoje] com a Direção-Geral da Saúde, com a presença da Dra. Graça Freitas, Diretora Geral e sua equipa, para articular o Plano de Reabertura para a Restauração e Bebidas”, lê-se no boletim diário da associação.

A orientação que define os procedimentos a cumprir pelos estabelecimentos do setor vai ser atualizada e o guia das boas práticas da AHRESP vai também acompanhar essa atualização.

Segundo a associação, está prevista para quinta-feira a divulgação das regras para a próxima fase de desconfinamento.

A AHREP tem vindo a alertar para a necessidade das medidas serem apresentadas atempadamente para as empresa poderem preparar-se.

O plano de desconfinamento do Governo prevê a reabertura das esplanadas, com um máximo de quatro pessoas, a partir de 5 de abril.

Já em 19 de abril restaurantes, cafés e pastelarias podem receber um máximo de quatro ou seis pessoas, por mesa, em esplanadas até às 22:00 ou até às 13:00 no fim de semana.

A partir de 3 de maio, este limite é alargado até seis ou 10 pessoas, por mesa, em esplanadas, sem restrições de horários.

