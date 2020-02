“Até ao momento, nenhum Estado-membro sinalizou a intenção de introduzir controlo nas fronteiras internas da União Europeia [UE]”, anunciou a porta-voz do executivo comunitário Dana Spinant, falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.

De acordo com a responsável, esta foi a conclusão de uma videoconferência realizada na quarta-feira com autoridades dos Estados-membros, serviços da Comissão, Secretariado-Geral do Conselho da UE e representantes da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) relativamente à evolução do Covid-19.

Caso queiram implementar com estes tipo de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, têm de ser os próprios países da UE a avançar.

De acordo com Dana Spinant, da reunião resultou também a necessidade de “as autoridades de saúde e as que estão nas fronteiras continuarem a trabalhar de forma próxima”.

A porta-voz recordou que, em Itália, está em curso uma missão conjunta do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e da Organização Mundial de Saúde, para prestar apoio técnico às autoridades italianas, sendo este o Estado-membro da UE com mais casos registados de Covid-19.