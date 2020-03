"Janeiro e fevereiro foram meses de excelente comportamento, com muitas marcações", mas a situação a partir deste mês e para a Páscoa "ainda não é de cancelamentos, mas é de quebra de reservas", disse hoje à agência Lusa António Lacerda, diretor executivo da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.

Segundo o responsável da agência que tem a seu cargo a promoção turística do Alentejo no estrangeiro, as reservas "aconteceram a bom ritmo nos meses de janeiro e fevereiro e tudo fazia esperar que fosse um ano fantástico", mas "estão a diminuir".

"Efetivamente, as reservas não estão a acontecer, estão a diminuir, muitos operadores deixaram de ter reservas, mas os cancelamentos ainda não são tão significativos", disse António Lacerda.

Nos primeiros dois meses deste ano, houve cancelamentos de reservas de turistas chineses, que "determinaram um retrocesso na ordem dos 3%, o que não é ainda muito significativo", precisou.

Atualmente, as reservas estão "a abrandar de uma forma transversal" devido "ao cancelamento de ligações aéreas", disse, destacando, "de forma particular", as de turistas de países que "integram o 'top 10' dos mercados externos para o Alentejo", como o Canadá e os Estados Unidos da América.