Durante uma mudança de casa, uma caixa de cartão dos avós do marido da jornalista britânica Rosanna Greenstreet, Matthew, foi descoberta. Lá dentro, estavam milhares de cartas de amor trocadas entre Gerard Fay, jornalista do Manchester Guardian, e a esposa Alice, durante a Segunda Guerra Mundial. Estas estavam baralhadas e sem data, e lê-las parecia uma tarefa árdua, então a caixa foi arquivada.

O marido de Rosanna, conta a própria ao The Guardian, é um académico que está a escrever um livro sobre os fundadores do teatro Abbey de Dublin, um deles pai de Gerard. Assim, durante a pandemia o casal começou a analisar a correspondência.

Convocado para lutar em 1940, aos 26 anos, Gerard Fay ingressou no exército como soldado, enquanto a esposa Alice – ou "Loll", abreviação de Lollipop – permaneceu no norte da Inglaterra.

Loll, uma ex-professora, foi evacuada de Manchester e foi morar com vários parentes em condições precárias com o seu filho pequeno Stephen e, mais tarde, com a bebé Elizabeth. A chuva caía pelo teto e havia ratos nas gavetas. Preparar refeições nutritivas durante o racionamento era um desafio constante, e havia preocupações com o sarampo, tosse convulsa e com a educação do filho.

No seu percurso como militar Gerard cruzou-se com soldados polacos, americanos, norte-americanos e e continuou a escrever para o Guardian sob o pseudónimo de "Infantryman".

Enquanto isso, Loll escrevia-lhe abertamente sobre a sua depressão, tinham discusões por carta, discutiam a sua vida sexual, fantasiavam sobre o que fariam quando Gerard estivesse em casa de licença, discutiam os prós e os contras dos métodos contraceptivos e preocupavam-se com a possibilidade de terem sido descuidados e a possibilidade de o terceiro bebé estar a caminho.

Em junho passado, a jornalista assistiu à peça "Red Sky at Sunrise", a produção de Laurie Lee, atualmente em digressão no Reino Unido. Nesta altura surgiu a ideia que as cartas de dois jovens atores, acompanhada por uma orquestra no palco, seria uma maneira poderosa de celebrar o 80.º aniversário do Dia da Vitória na Europa.

"Estou muito feliz que isso agora seja realidade", revela num artigo da própria publicado no The Guardian. "Dear Loll: A Wartime Marriage in Letters" estreia no Wilton's Music Hall, em Londres, este mês, e o plano é levá-lo a teatros e festivais por todo o Reino Unido.

Os protagonistas desta peça são Daisy Waterstone (Margot na série da ITV 'The Durrells) e Charlie Hamblett (da série da Netflix’s 'Missing You'). Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.