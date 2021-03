Segundo os dados do INSA sobre a curva epidémica da infeção pelo SARS-CoV-2 hoje divulgados, para o período a cinco dias entre 17 e 21 de março, o Algarve apresenta um Rt de 1,19, o Alentejo de 1,02, os Açores de 1,04 e a Madeira de 1,05.

As restantes regiões do país têm um índice de transmissibilidade do vírus abaixo de 1: Norte 0,95, Centro 0,85 e Lisboa e Vale do Tejo 0,89.

No relatório anterior, divulgado a 19 de março, todas as regiões de Portugal continental apresentam um Rt do vírus inferior a 1, com exceção dos Açores, que registava 1,20.

Na terça-feira, o investigador do INSA, Baltazar Nunes, que integra o grupo de peritos que presta apoio ao Governo na tomada de decisões no âmbito da pandemia de covid-19, tinha alertado que o Rt está a aproximar-se de 1, o limite de fixado na análise da evolução do plano de desconfinamento.

“É natural que haja o abrandar da velocidade de decréscimo, embora também tenha os seus riscos”, sublinhou Baltazar Nunes na ocasião, sem deixar de notar que a incidência cumulativa de casos por 100 mil habitantes a 14 dias está abaixo do limiar de 120.

De acordo com os dados do INSA hoje divulgados, o valor médio do Rt – o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada – é de 0,93 a nível nacional, quando no relatório anterior estava estimado em 0,86.

Este valor de 0,93 é superior ao Rt médio divulgado nos anteriores seis relatórios semanais: 0,73 a 12 de fevereiro, 0,66 a 19 de fevereiro, 0,68 a 26 de fevereiro, 0,71 a 05 de março e 0,80 a 12 de março e de 0,86 a 19 de março.

“Desde 10 de fevereiro que se observa um estabilizar do Rt com um ligeiro aumento de 0,61 para os 0,95 a 21 de março, o que sugere um desacelerar da tendência de decrescimento da incidência do SARS-CoV-2”, sublinha do instituto.

Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de casos de covid-19 de 14 dias entre os 60 e os 119,9 por 100 mil habitantes, ou seja, uma "taxa de notificação moderada e com tendência descrescente" avança ainda o INSA.

Todas as regiões apresentam uma taxa de incidência inferior a 120 casos, variando entre os 55 e os 82, com a exceção da Madeira, que apresenta um valor de 305,2.

Ao contrário dos anteriores dois relatórios, o INSA divulgou hoje os dados para a Região Autónoma da Madeira.

Estes indicadores – o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 – são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que está a ser feita do processo de desconfinamento que se iniciou a 15 de março.