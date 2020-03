Numa nota com nove pontos, divulgada na sua página do Facebook, a Aliança Evangélica dá conta de que, “até futuros desenvolvimentos da epidemia/pandemia” do novo coronavírus, propõe, além das recomendações da Direção-Geral da Saúde, que “à entrada de cada local de culto ou reunião haja dispensadores de solução alcoólica desinfetante para as mãos. Todos os participantes destas reuniões devem lavar/desinfetar as mãos antes de entrar na sala de culto e à saída”.

Fazer os cumprimentos sem beijos ou apertos de mão, a permanência no domicílio dos membros maiores de 65 anos e doentes imunodeprimidos, assistindo ao culto “através de transmissão on-line”, a existência de um registo interno de participantes em cada culto, tendo em vista a eventual comunicação às autoridades de saúde caso se verifique a presença de um eventual infetado, são algumas das recomendações da Aliança Evangélica.

Esta confissão religiosa defende, também, a utilização “de cálices individuais e que o pão servido na comunhão seja dado a cada um através do uso de luvas”, bem como que “o manuseamento das ofertas seja realizado com as mãos protegidas com luvas”, colocando também a possibilidade de utilização de MBway e transferência eletrónica.

Por fim, aconselha a que antes de “uma possível visita, seja feito um telefonema aos irmãos que estão doentes”, para aferir da conveniência de a mesma se realizar.