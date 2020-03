O município decidiu ainda suspender as reuniões plenárias da rede social e grupos concelhios, as visitas de estudo e passeios com recurso ao serviço de transportes da Câmara de Almada e a participação dos munícipes nas reuniões do executivo.

Já os serviços de atendimento ao público continuam a funcionar normalmente, mas a autarquia apelou aos munícipes que “privilegiem, sempre que possível, a via eletrónica e/ou digital”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.