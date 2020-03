Segundo Romana Sousa, da direção da Associação dos Profissionais do Regime de Amas (APRA), ao longo do dia a associação recebeu dezenas de queixas de amas confrontadas com o corte salarial inesperado, não só por não terem conhecimento de problemas com transferências na comparticipação paga pela Segurança Social, como também nas mensalidades pagas pelos pais, que pagaram o mês de março por inteiro.

“Isto não se faz”, criticou Romana Sousa, que disse à Lusa que as amas que contactaram as instituições para as quais trabalham para tentar perceber a razão do corte receberam como resposta que a decisão tem origem em “ordens superiores”.

Contactado pela Lusa, o presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS), padre Lino Maia, disse não ter havido qualquer indicação por parte da confederação para proceder a cortes nos salários das amas, remetendo para as direções das instituições a explicação desse corte.