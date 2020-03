A AI Portugal solicita às autoridades o reforço das medidas de proteção social e económica para assegurar que quem está em situação de maior vulnerabilidade ou cujos rendimentos possam ser afetados por esta crise mantenha "um nível mínimo para aceder e usufruir de todos os seus direitos, incluindo o direito à habitação e alimentação".

"O caso das pessoas sem-abrigo merece nesta altura especial atenção, exigindo que as autoridades assegurem medidas que protejam o seu direito à saúde", lê-se no documento.

O mesmo se aplica aos "moradores de bairros informais", onde o acesso a água e saneamento é, por vezes, limitado, o que faz com que "enfrentem mais barreiras à sua proteção".

Para as mulheres vítimas de violência de género, a Amnistia pede que, no contexto das medidas de restrição de movimentos, as autoridades reforcem os contactos telefónicos e a informação sobre os recursos existentes para a sua proteção.

"Embora o Estado seja responsável pelo respeito, proteção e cumprimento do direito à saúde, os cidadãos, as instituições e as empresas têm também um papel a desempenhar", adverte a organização de defesa dos direitos humanos.

Para Amnistia, esta é "uma hora de solidariedade nacional e internacional".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e França com 264 mortes (9.134 casos).

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.