João Lázaro, presidente da APAV, foi hoje recebido em Belém, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e à saída sublinhou que Portugal vive uma situação de contraciclo em relação a outros países europeus no período de confinamento provocado pela pandemia de covid-19, com os números de queixas por violência doméstica registadas pelas forças policiais a diminuírem – cerca de 33%, de acordo com os dados mais recentes – quando noutros países os aumentos são entre 20% a 30% de participações.

As queixas recebidas pela APAV mantiveram-se em valores semelhantes, disse João Lázaro, que sublinhou também que os dados relativos ao femicídio se mantiveram estáveis, “o que veio contrariar a ideia” de que um aumento de tensão provocado pelo confinamento, e a impossibilidade de pedir ajuda, com as vítimas a serem “vigiadas 24 horas pelo seu agressor ou agressora”, levariam a um aumento de homicídios de mulheres em contexto de violência doméstica.

“Continuamos a achar que ainda estamos perante uma tranquilidade aparente”, disse João Lázaro.

“O receio é que quando o país começar a desconfinar e tivermos uma vida mais perto da normalidade que as situações sejam muito mais conhecidas, que as pessoas não só recorram em termos de pedidos de apoio, mas também que a criminalidade registada, as denúncias e as queixas, possam crescer”, explicou o presidente da APAV.