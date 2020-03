"Na sequência do agudizar da situação epidemiológica da COVID-19, a Câmara Municipal levará a cabo uma ação preventiva de higienização de ruas e espaços públicos nos aglomerados urbanos, aplicando uma solução à base de lixívia, durante o dia 19 de março", refere este município em comunicado hoje divulgado.

Até terça-feira, não existiam casos de infeção no concelho, disse à Lusa fonte da unidade de saúde pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, ao qual pertence o Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos.

A Câmara Municipal, entretanto, ativou o Plano Municipal de Emergência.

A autarquia criou um serviço de entrega ao domicílio de medicamentos e bens de primeira necessidade para pessoas com mais de 65 anos ou pertencentes a grupos de primeira necessidade, com uma linha telefónica (263 116 327 e 962 217 634) para o efeito.

Foi também criado um serviço de apoio a crianças até 12 anos, cujos pais sejam ambos profissionais de saúde, elementos das forças de segurança ou bombeiros.