"Esperamos que, a partir do dia 23, possamos retomar a nossa rotina académica. (...) Vivemos dias difíceis, que exigem decisões rápidas e, muitas vezes, duras. Mas, por mais complicado que seja o cenário, é importante que cada um de nós mantenha a serenidade, o senso de responsabilidade coletiva e o espírito solidário", adianta o comunicado, assinado pelo presidente da ESPM, Dalton Pastore.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e membros do seu Governo que viajaram no fim de semana para os Estados Unidos da América (EUA) foram hoje submetidos a exames ao novo coronavírus, após o teste positivo do secretário de Comunicação.

A informação foi confirmada pelo deputado e filho do chefe de Estado brasileiro, Eduardo Bolsonaro, que acrescentou que o Presidente não apresenta sintomas.

"O Presidente Bolsonaro fez teste para coronavírus e aguarda o resultado. Porém, o Presidente não tem sintomas da doença", escreveu Eduardo Bolsonaro na rede social Twitter.

Segundo a imprensa local, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro fez parte da comitiva que viajou aos EUA e também foi submetido às análises que identificam infetados pelo novo coronavírus.

Também a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, e os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fizeram hoje o exame, de acordo com o jornal O Globo.

O resultado que dirá se o Presidente da República está, ou não, infetado pelo novo coronavírus deverá ser conhecido na sexta-feira.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.