O ministro da Saúde, Olivier Véran disse que o aumento do número de novos casos é algo “nunca visto” em todas as vagas até agora no país. Nas últimas 24 horas foram detetados mais 18 mil novos casos de covid-19 e morreram 33 pessoas.

Em média, a taxa de incidência no país subiu para 84 por 100 mil habitantes, sendo que o Governo tinha estabelecido que a partir de mais de 50 casos por 100 mil habitantes as autoridades locais podem tomar medidas adicionais como imposição de recolher obrigatório localmente.

Ao mesmo tempo, o número de hospitalizações continua a descer, havendo atualmente 6.912 pessoas hospitalizadas e 876 destas pessoas estão internadas em unidades de cuidados intensivos, menos 26 do que na véspera.