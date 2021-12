O respetivo agendamento já pode ser realizado online, no portal do Ministério da Saúde, a partir desta quarta-feira, em exclusivo para os dias 18 e 19 de dezembro.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

A decisão de vacinar esta faixa etária resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.

De acordo com o calendário apresentado pelo Governo, de 6 a 9 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para vacinar o grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 desse mês serão vacinadas as crianças de 5 anos.

O portal de autoagendamento também já permite, desde segunda-feira, a marcação para a dose de reforço contra a covid-19 das pessoas com 50 ou mais anos que foram vacinados com uma dose da vacina Janssen.

A administração desta dose de reforço iniciou-se em 5 de dezembro, com os cerca de um milhão de utentes elegíveis a serem convocados por mensagem SMS.

O autoagendamento para a vacinação das crianças no próximo fim de semana levará ainda a que as pessoas que receberam a vacina da Janssen e que estavam agendadas para a dose de reforço no próximo domingo tenham de ver a data da dose de reforço remarcada, neste caso antecipada, uma vez que este dia está reservado para a vacinação das crianças.

“Os utentes que estavam agendados para receber a dose de reforço da Janssen no dia 19 de dezembro receberão uma SMS com a indicação de uma nova data para a vacinação, que será antecipada”, adiantou hoje fonte da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo a mesma fonte, o fim de semana de 18 e 19 dezembro será exclusivamente reservado à vacinação do grupo etário dos 5 aos 11 anos, pelo que “não serão administradas vacinas a pessoas fora dessa faixa etária”.