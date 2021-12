A marcação da vacinação contra a covid-19 está disponível, a partir de hoje, para pessoas com 60 ou mais anos no portal do agendamento `online´ disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Além desta faixa etária, está aberto o autoagendamento para as crianças dos 09 aos 11 anos que serão vacinadas no próximo fim de semana, altura em que os centros não vacinarão adultos, e para maiores de 50 anos que tenham levado a vacina da Janssen de dose única. Na terça-feira, a DGS anunciou ainda que a modalidade de "casa aberta" passou também a estar disponível para a vacinação contra a covid-19 ou contra a gripe de utentes com idade igual ou superior a 65 anos. Segundo os dados de hoje da DGS, mais de 8,6 milhões de pessoas já têm a vacinação primária completa contra a covid-19, cerca de 2,2 milhões já receberam a dose de reforço da imunização e quase 2,3 milhões foram inoculados com a vacina contra a gripe. A covid-19 provocou pelo menos 5.328.762 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.717 pessoas e foram contabilizados 1.211.130 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países. Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.