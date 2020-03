“No entanto, a empresa está a implementar um sistema de observação, de forma a ir acompanhando a referida procura, para poder realizar os ajustamentos que se verifiquem necessários”, acrescenta.

Perante a “drástica redução de procura que se está já a verificar, e que se prevê aumentar”, a STCP vai continuar a fazer “reavaliações” diárias à oferta de serviço que mantêm inalterada para “decidir sobre a possibilidade de ajustamentos aos atuais níveis de oferta”.

“De momento, e com a responsabilidade de todos os colaboradores da empresa na participação deste processo, o esforço e empenho será o de se continuar a garantir a oferta atual, embora com possibilidade de faltas pontuais de viagens, pedindo a melhor compreensão dos clientes para as que possam ocorrer”, refere a empresa.

De acordo com a STCP, “os primeiros dois meses de 2020 apresentaram aumento de procura face ao ano anterior”, tendo-se verificado “um crescimento de 4,9% em janeiro e de 5,2% em fevereiro, quando comparados aos meses homólogos de 2019”.

Na primeira semana de março “registou-se ainda uma evolução positiva da procura face ao ano anterior, na ordem dos 0,6%, mas sempre a assumir valores cada vez menores”, observa a empresa.

“A partir do dia 11 de março, a quebra começou a assumir valores significativos, primeiro na ordem dos 10%, no dia 12 e depois na ordem dos 25%”, revelou.

No dia 13, sexta-feira, dia em que ainda houve aulas mas muitos alunos já não compareceram nas escolas, a STCP registou “quebras de 40%”.

No sábado, a STCP “definiu mudanças na sua operação de serviço público” para “uma maior prevenção para clientes e colaboradores” e “conter a propagação do surto de Covid-19”.

Assim, a entrada de passageiros faz-se, agora, pela porta traseira, ficou suspensa a validação de bilhetes e a sua venda a bordo do autocarro, o posto do motorista foi “isolado através de uma fita delimitadora” e as viagens dos elétricos históricos foram canceladas.

Também a Metro do Porto revelou hoje uma redução de 80% no número de passageiros devido à pandemia, passando de uma média de 270 mil clientes diários em janeiro e fevereiro para pouco mais de 50 mil.

A Assembleia da República aprovou hoje a declaração de estado de emergência em Portugal proposta pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para tentar reduzir a propagação da Covid-19.

O projeto de decreto prevê que o estado de emergência vigore por 15 dias, como previsto na lei, e contempla a possibilidade de confinamento obrigatório compulsivo em casa ou em estabelecimento hospitalar e restrições à circulação na via pública, a não ser que seja justificada, nomeadamente por razões profissionais, de saúde, assistência a terceiros ou abastecimento de bens e serviços.

O documento estipula que caberá ao Governo " especificar as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até hoje, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial.