“A verdade é que a evolução da situação em termos epidemiológicos neste momento deixa antever um cenário bastante favorável para o concelho do Nordeste, mas temos de ponderar essa decisão com todos os intervenientes e responsáveis para depois comunicar oportunamente”, afirmou.

O concelho do Nordeste, o que registou mais casos da covid-19 (54) e o que mantém mais pessoas infetadas com o novo coronavírus nos Açores (11), é o único no arquipélago a manter um cordão sanitário, com data de suspensão prevista de 18 de maio.

No total foram infetadas com o novo coronavírus 54 pessoas no concelho do Nordeste, incluindo 38 utentes e 12 funcionários do lar da Santa Casa da Misericórdia.

Entre os utentes do lar, 14 tiveram resultado negativo nos vários testes que já realizaram e dos 38 positivos, 12 morreram, 21 recuperaram e cinco permanecem internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Na origem do surto detetado no lar do Nordeste esteve uma utente infetada no hospital de Ponta Delgada, no âmbito de uma cadeia de transmissão local quaternária iniciada no concelho da Povoação, que envolveu 74 pessoas, sendo que 45 já recuperaram da infeção e 16 morreram.