"Está a ser feita uma avaliação por parte da Saúde Pública à situação de cada um dos utentes, se há condições ou não no lar e se terá de haver uma evacuação", afirmou o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá.

O autarca, que falava aos jornalistas no final de uma reunião da Subcomissão de Saúde da Proteção Civil Municipal, indicou que as autoridades estão a "avaliar locais" para onde possam eventualmente ser transferidos os utentes do lar.

Uma decisão "provavelmente só será tomada hoje ao final da tarde ou amanhã [domingo]", adiantou, referindo que há "vários espaços", como "uma residência da Universidade de Évora e um pavilhão, que estão em condições de receber os idosos".

Segundo Carlos Pinto de Sá, a avaliação "caso a caso" do estado de saúde dos utentes está a ser feita por médicos do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, uma vez que "nalguns casos não havia história clínica".

O primeiro caso positivo de covid-19 detetado no lar é o de um idoso que foi transportado na quinta-feira para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), tendo feito o teste, que deu resultado positivo.

Na sexta-feira, foram realizados testes aos restantes utentes e a todos os funcionários do lar, os quais, segundo informou esta manhã a câmara municipal, resultaram em 39 positivos, nomeadamente 29 idosos e 10 trabalhadores.

De acordo com o autarca, o lar, que tem 29 utentes e 12 funcionários, está ilegal porque se localiza numa zona da cidade cujo plano de urbanização não permite a instalação deste tipo de instituições.

Hoje, o presidente da Câmara de Évora disse que dois dos utentes do lar estão internados em enfermaria no HESE e que "70 anos é a idade média das pessoas" que estão na instituição.