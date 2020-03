Mais de 50 mil enfermeiros e 15.500 médicos que se aposentaram ou mudaram de área nos últimos três anos e que têm conhecimentos e experiência atualizadas estão a ser chamados a regressar para ajudar na resposta à “maior ameaça à saúde global” dos últimos 100 anos.

“Agora que o serviço de saúde está a preparar-se para lutar com a maior ameaça à saúde global na sua história, a minha mensagem a antigos colegas é ‘O NHS Precisa de Vocês'”, afirmou a diretora geral de enfermagem em Inglaterra, Ruth May, recorrendo ao lema usado durante a Segunda Guerra Mundial para recrutar soldados.

As cartas estão a ser enviadas pelo Conselho Geral de Medicina, o Conselho de Enfermagem e Obstetrícia, o Conselho de Profissões de Saúde e Cuidados Gerais e o Conselho Geral de Farmacêutica aos ex-funcionários do NHS e outros profissionais de saúde e cuidados de saúde em Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

O apelo faz parte do plano do Reino Unido para aumentar a capacidade de resposta face a um aumento exponencial de casos de pessoas infetadas com necessidade de cuidados médicos, seja em hospitais ou no serviço de aconselhamento por telefone.