A morte terá ocorrido em King County, perto da cidade de Seattle, no estado de Washington, no noroeste do país, reporta a Associated Press.

O anúncio foi feito uma conferência de imprensa sem direito a perguntas, confirmado apenas que a pessoa morreu no EvergreenHealth Medical Center, remetendo novas informações para uma conferência futura.

A ocorrência surge depois das autoridades norte-americanas terem confirmado hoje o balanço de três pessoas infetadas nos EUA. O mais recente foi de uma paciente,que não viajou recentemente e não terá estabelecido contacto com uma pessoa infetada, tendo sido internada, em isolamento.

A mulher reside no condado de Washington, perto de Portland. Dois outros casos semelhantes de contaminação de origem indeterminada foram identificados esta semana no norte da Califórnia, estado vizinho do Oregon.

A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final do ano, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Em Portugal, os 59 casos suspeitos que fizeram testes nos hospitais deram todos negativos de coronovírus.

Fora de Portugal, há a confirmação de infeção de dois portugueses, tripulantes de um navio de cruzeiros, e que se encontram hospitalizados no Japão.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".