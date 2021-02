Portugal vive uma “trajetória descendente da epidemia”, tendo o pico de infeções sido registado a 29 de janeiro, com 1.669 casos por 100 mil habitantes, diz André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde (DGS). Em causa estão os números relativos à incidência das infeções pelo vírus responsável pela covid-19 a 14 dias por cada cem mil habitantes.

Assim, nos últimos dias "tivemos uma consolidação desta tendência decrescente", contrastando com o cenário na última reunião do Infarmed, a 9 de janeiro, quando a curva da incidência estava a subir.

Já o pico da mortalidade terá sido atingido na primeira semana de fevereiro, depois de ter chegado, em janeiro, a um aumento de "quase três vezes em relação ao pico de dezembro", refere ainda o especialista.

No caso das hospitalizações totais, surge a "indicação de um pico", o que não acontece no caso das unidades de cuidados intensivos (UCI), onde o pico ainda se está a formar "sem tendência definida".

Todavia, o especialista da DGS alerta que o país continua com um número de casos "extremamente elevado". Apesar disso, o confinamento agora em vigor pode ser suficiente para travar a propagação da doença.

Apoiado por um mapa, sobre a variante britânica, André Peralta Santos mostra que “há um maior foco na área de Lisboa e Vale do Tejo, com um foco no Alentejo litoral, na região de Coimbra e a Norte menos prevalente”.

Madeira é a única região do país com índice de transmissibilidade acima de 1

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, que falava sobre a evolução da incidência e transmissibilidade da covid-19, revelou que o valor do índice de transmissibilidade da doença, o chamado R(t), entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro aponta para 0,82. "É um valor baixo. Indica a redução de incidência de forma clara", diz o especialista.

"Podemos verificar que o R se encontra abaixo de 1 em todas as regiões do continente e nos Açores, estando apenas na Madeira com um valor de 1,13, que indica uma fase de crescimento. Podemos ainda verificar que a redução é clara e iniciou-se perto do dia em que as medidas começaram a ser aplicadas".

Em janeiro, a incidência do vírus foi mais forte nos jovens adultos, entre os 25 e os 30 anos, e nos mais velhos, com 80 anos ou mais.

Portugal é, na União Europeia, o país que mais reduziu a mobilidade. "No dia 1 de janeiro, Portugal estava entre os países com maior mobilidade. A 15 de janeiro reduz um bocado, mas ainda está nos países com maior mobilidade", descreve Baltazar Nunes.

"Neste momento os países com mobilidade mais reduzida são Áustria, Reino Unido, Holanda e Irlanda. Mais recentemente, a partir de 19 de Janeiro — quando as medidas são introduzidas — começámos a ver que Portugal passa para os países com redução de mobilidade e, atualmente, Portugal é o país com uma redução de mobilidade mais acentuada na União Europeia, com uma diminuição na ordem dos 66%", diz.

120 mil casos da variante britânica — mas abaixo da curva projetada

João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Pública Dr. Ricardo Jorge, explicou as variantes do vírus responsável pela covid-19 e descreve que Portugal tem sido "assolado" pela britânica.

Entre dezembro e fevereiro, circularam em Portugal 120 mil casos desta variante do Reino Unido. Ainda assim, o pior cenário não se deverá concretizar: para a próxima semana estava projetado que 65% dos casos seriam causados por esta variante. Todavia, "desviámo-nos completamente da curva projetada na altura”, explica João Paulo Gomes. “São ótimas notícias”

3 mil casos diários de infeção dentro de duas semanas

Manuel Carmo Gomes estimou na reunião do Infarmed esta manhã que dentro de 14 dias veremos "uma redução para metade do número de casos", para cerca de 3 mil casos por dia.

Antes, o epidemiologista referiu que em janeiro — "um mês que foi muito mau em termos de saúde pública" em que "andámos atrás da epidemia" — os grupos com maior risco de infeção foi o de 18-24, seguido do grupo +80 anos.

Manuel do Carmo referiu que assistimos a um "estacionamento da velocidade de contágio" entre 15 e 22 de janeiro, tendo assistido depois a uma suave descida. A grande desaceleração da velocidade de contágio dá-se de forma mais visível a 28-29 de janeiro, fruto das medidas mais restritivas de confinamento adotadas a 21 de janeiro.

Caso estas medidas não tivessem sido adotadas, teríamos um pico de infeções mais tardio e mais alto, referiu.

Para o especialista "a resposta gradual [à pandemia] é insuficiente" e urgiu a medidas mais agressivas de combate ao vírus.

Salientando a importância da testagem para garantir que um eventual desconfinamento não leva ao descontrolo da pandemia no país, Manuel do Carmo coloca algumas linhas vermelhas a partir das quais se devem tomar medidas mais fortes: "Não ter um R que não ultrapasse 1,1 durante demasiados dias; uma percentagem de testes positivos que não permita à positividade chegar aos 10%, mas andar nos 5%; e uma incidência que não ultrapasse aquilo que as autoridades de saúde considerem ser a capacidade do Sistema Nacional de Saúde dar resposta a doentes covid e doentes não covid".

Na sua estimativa, em termos práticos, estamos a falar de um cenário que ultrapasse os 2000 novos casos por dia, cerca de 1500 hospitalizações, dos quais 200 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos.

É preferível ter duas semanas de confinamento mais restritivo do que seis ou sete semanas, defendeu.

70% da população vacinada até ao final de setembro; 3500 vidas salvas

O especialista Henrique de Barros adiantou que neste momento se está a trabalhar com uma estimativa que prevê que 70% da população esteja vacinada até ao final de setembro, o que significava ter dois milhões de pessoas vacinadas até ao final de abril e cerca de 5 milhões de pessoas até entre maio e setembro.

Neste cenário — e com 90% de eficácia da vacinação — poderão salvar-se 3500 vidas até ao final do verão.

Segundo o epidemologista, no dia em que se iniciou a vacinação cerca de 1 milhão de portugueses já tinham sido infetados e estavam imunes, mas esta é uma "perspectiva conservadora", disse, adiantando que o valor mais real será na ordem de um milhão e meio.

Salientando que um reforço da capacidade de vacinação teria um papel fulcral na gestão dos recursos de saúde, o especialista adiantou que uma aceleração neste processo pode significar que "podemos imaginar-nos a sair da situação atual no final de verão".

Reunião em formato misto

No Infarmed, em Lisboa, desde as 10:00, estão presentes a maioria dos epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido. Os restantes participantes, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, os membros do Conselho de Estado e parceiros sociais, vão acompanhar a reunião por videoconferência.

Pela Direção Geral da Saúde, André Peralta Santos abre a reunião com uma intervenção sobre a situação epidemiológica do país, seguindo-se uma comunicação de Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, sobre a evolução da incidência e transmissibilidade da covid-19.

Depois, também pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo, Jorge João Paulo Gomes fala sobre as variantes genéticas do novo coronavírus em Portugal, e Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sobre a evolução epidemiológica e critérios de atuação.

Antes do debate, com início previsto para as 12:00, Henrique de Barros (Universidade do Porto) fará uma comunicação em matéria de vacinação e seus efeitos nos internamentos e na mortalidade, Carla Nunes (Universidade Nova de Lisboa) abordará a questão das "perceções sociais" sobre a covid-19 e, finalmente, o novo coordenador da `task force´ para o plano de vacinação em Portugal, Henrique Gouveia e Melo, fará um ponto de situação sobre a forma como está a evoluir este processo no país.

A reunião, a 15.ª, será parcialmente transmitida nas redes sociais do Governo.

Durante a tarde iniciam-se, também por videoconferência, as audiências do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aos partidos com assento parlamentar, um passo que tem antecedido a renovação do estado de emergência. Hoje serão ouvidos os representantes da Iniciativa Liberal, do Chega, do PEV, do PAN e do CDS-PP.

Portugal continental entrou num novo confinamento geral no dia 15 de janeiro, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, em que apenas se prevê deslocações autorizadas num quadro muito limitado, para comprar bens e serviços essenciais ou desempenho de atividades profissionais.

Inicialmente, o Governo manteve as escolas com o ensino presencial, mas corrigiu essa decisão na semana seguinte e suspendeu as aulas de todos os graus de ensino face ao continuado agravamento da situação epidemiológica do país.

O Governo determinou a obrigatoriedade do teletrabalho, sempre que as funções em causa o permitam, sem necessidade de acordo das partes, prevendo que o seu incumprimento seja considerado uma contraordenação muito grave.

Ao fim de três semanas de vigência de normas apertadas de confinamento, o país tem registado nos últimos dias sucessivas reduções do número de infetados com o novo coronavírus, embora os hospitais permaneçam sob grande pressão e continuem a aumentar ligeiramente o número de internamentos e de doentes em cuidados intensivos.

No Governo, é praticamente certo que nenhuma medida de alívio das restrições à atividade será levantada a curto prazo. Entre os epidemiologistas, prevalece a tese de que o país não poderá começar a desconfinar enquanto não baixar de forma sustentada para os dois mil casos novos de infeção por dia.

Portugal registou 196 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.505 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na segunda-feira.

O boletim da DGS revelou também que estão internadas 6.344 pessoas, mais 96 do que no domingo, das quais 877 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 12.