Questionado sobre os casos de pessoas em vigilância ativa, que entretanto terminaram este processo e que estão fora da sua residência, Tiago Lopes, que falava no ‘briefing’ diário sobre a pandemia da covid-19, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, declarou que, nestes casos, está-se a “proceder a algumas deslocações para as ilhas de residência”.

Tiago Lopes adiantou que as pessoas perceberam, numa primeira fase, a decisão do Governo Regional de suspender as ligações aéreas e marítimas na região, como algo “essencial e necessário, e contiveram-se”.

Mas, face a “algumas exceções, em que se autorizou algumas deslocações”, devidamente fundamentadas, começou-se a “solicitar e a exigir o seu regresso ao domicílio, ou pior ainda, com todo o desplante, para irem para férias”, declarou.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores alerta que “as coisas ainda não voltaram ao normal, nem vão voltar dentro de pouco tempo”, sendo as restrições que estão em vigor “para cumprir”.