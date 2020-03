“Na maioria das situações, quase toda a gente tem aderido à necessidade de ficar em isolamento” disse Francisco Rodrigues, considerando que o confinamento compulsivo previsto na proposta de decreto do Estado de Emergência avançada pelo Presidente da República, como medida de combate à pandemia de Covid-19, se vai aplicar sobretudo a casos excecionais.

No entanto, o bastonário não afastou a possibilidade de algumas pessoas que até agora se estão a adaptar com facilidade à quarentena possam vir a sentir maiores dificuldades com o prolongar do período de isolamento.

“O prolongar no tempo pode, para algumas pessoas, significar uma maior dificuldade em gerir as emoções que vão sentindo, em gerir aquilo que pode ser alguma raiva natural”, explicou, sublinhando que o aumento da ansiedade e do ‘stress’ é normal nestas circunstâncias.

Segundo o bastonário da Ordem dos Psicólogos, está a ser preparado um serviço da linha SNS24 para dar apoio psicológico nestes casos, para permitir que as pessoas que se sintam mais vulneráveis procurem aconselhamento e orientação para “lidar e controlar melhor a situação”.