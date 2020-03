Numa pergunta a que agência Lusa teve acesso e que é dirigida ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o BE questiona o Governo sobre os direitos dos estudantes do Ensino Superior durante a pandemia do Covid-19.

O deputado bloquista Luís Monteiro quer saber se o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai “emitir algum despacho no sentido de equalizar os modelos de e-learning, de modo a combater as desigualdades no acesso a este modelo de ensino” e se prevê “preparar um programa que garanta material informático e os mais instrumentos necessários à prática de Ensino à Distância”.

“No sentido de proteger os rendimentos dos estudantes e das suas famílias, que serão afetados nesta crise, pondera o MCTES suspender o pagamento de propinas durante este período”, pergunta ainda.

Esta pandemia, na perspetiva do BE, “vai trazer, consigo, uma crise económica e no mercado de trabalho” e “a quebra de rendimentos de muitos estudantes e das suas famílias é um fator de preocupação que deve ser, desde já, atendido pelo Governo”.

Devido ao novo coronavírus, pode ler-se na pergunta, e “assumindo o princípio da precaução” foram “várias instituições de ensino superior que suspenderam as atividades nas suas instalações”.