No documento assinado pelo presidente da Câmara de Belmonte, António Dias Rocha (PS), especifica que o maior foco do concelho está concentrado no lar, com registo de 59 utentes e 18 funcionários infetados.

A maior parte dos utentes e funcionários encontra-se numa situação estável e há sete pessoas internadas, designadamente um funcionário e seis utentes, sendo que dois dos idosos merecem “maiores cuidados”, acrescenta.

A informação ressalva que não há nenhum internamento em Unidade de Cuidados Intensivos.

Ainda de acordo com a Câmara deste município do distrito de Castelo Branco, foi feita testagem nos restantes lares do concelho (Caria, Carvalhal Formoso, Colmeal da Torre e Maçainhas), num total de 91 testes, todos com resultado negativo.

Apelando à “calma e tranquilidade”, a autarquia volta a aconselhar a população a seguir “rigorosamente” as recomendações relativas ao distanciamento social, desinfeção frequente das mãos e uso de máscara.

Salienta ainda que continuará a acompanhar a situação a cada momento, em coordenação com a autoridade de saúde competente e com a proteção civil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.371 pessoas dos 124.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.